Centro comunitario busca cambiar destino de jóvenes en riesgo

Centro comunitario busca cambiar destino de jóvenes en riesgo

Cada año, cientos de niños acuden al local de Washington Fruit Community Center al Este de Yakima. Allí toman lecciones de boxeo, aprenden a cocinar y reciben ayuda para que no abandonen la escuela. Jóvenes que antes eran considerados en riesgo o que podrían haber terminado tras las rejas, ahora son estudiantes universitarios.Ese enfoque se mantiene, pero podrían expandirse aun más con la llegada de un nuevo director ejecutivo a Yakima Police Activities League de Yakima (YPAL).El próximo año, este centro planea convertirse en un recurso para los adultos y las familias del vecindario de Miller Park. Para las autoridades, involucrar a jóvenes y sus familias en actividades locales mejoraría la relación con la comunidad.“Queremos ser capaces de tener un impacto no sólo en los jóvenes, sino también a las familias —darle al centro la oportunidad de alcanzar todo su potencial”, dijo Joe Willis, nuevo director ejecutivo de YPAL, que opera en North Fourth Street.YPAL se fundó en 2003 como una iniciativa del Departamento de Policía de Yakima. La policía buscaba reducir la delincuencia ofreciendo actividades didácticas a los niños —la lucha libre y el boxeo son programas muy populares—rodeándolos de positivos modelos.La operación del centro comunitario y YPAL han sido entregados a una organización sin fines de lucro. Ed Schoenbach, presidente del concejo, dijo que la junta contrató a Willis porque ha demostrado una preocupación por los clientes a quienes sirve y tiene una fuerte red de conexiones con agencias similares, así como habilidades para recaudar fondos.“Tiene buenos lazos con la comunidad, algo que ha construido a lo largo de los años y es una persona muy respetada, no solo por los miembros del Concejo Municipal (de Yakima), sino por todos con quienes he hablado”, dijo Schoenbach.Willis sirvió cuatro años como director de Rod’s House, una organización que apoya a jóvenes sin hogar en Yakima. Dijo que su nuevo trabajo le permitirá servir a una población joven mucho más amplia.Los objetivos de YPAL para 2017, incluyen el desarrollo de un programa enfocado en niños afectados por experiencias traumáticas, la contratación de más voluntarios para que se desempeñen como mentores, y proporcionar nuevos métodos de apoyo a la juventud. Schoenbach y Willis alegan que les gustaría añadir clases de GED los fines de semana, clases de inglés y tal vez crear un pequeño banco de alimentos. Asimismo, buscan edificar un centro de cómputo para los residentes del vecindario que no pueden pagar por el servicio de internet en sus casas.Los expertos aseguran que programas como YPAL son uno de los factores que han contribuido al declive nacional de procesos judiciales para menores, porque el sistema judicial busca alternativas de reinserción social para encarcelarlos.YPAL es uno varios programas del Condado de Yakima donde los oficiales que supervisan a presos con libertad condicional pueden referirlos, dijo a Candi Shute, administradora de la Corte Juvenil del Condado. Asistir a programas como YPAL puede hacer que algunos jóvenes cumplan parte de su sentencia.Las estadísticas del condado demuestran que los casos de menores procesados penalmente han disminuido significativamente durante la última década. Entre 2005 y 2015, los casos criminales juveniles llegaron a 1,873, en 2007. El año más bajo fue 2015, con 724. En Washington, los casos disminuyeron de 23,210 en 2015 a 11,164 en 2015.El contrato entre YPAL y la ciudad requiere tener un alcance directo para 200 estudiantes que puedan tener problemas en casa o la escuela —quizás debido a la falta de un padre o mentor, o porque no asisten a clases.Se estima que 60 jóvenes podrían recibir apoyo más intenso, gracias a la conexión directa con un mentor y otros 20 estudiantes en riesgo podrían recibir visitas domiciliarias para revisar sus casos.El costo promedio por la ayuda directa de un estudiante es de 1,833 dólares. La ciudad de Yakima aportará 66,000 dólares al programa, una cantidad similar al gasto que invierten otras ciudades del país. Más allá de los jóvenes en riesgo, el centro comunitario beneficia a unos 500 niños durante todo el año.

Más información: Yakima Police Activities League (YPAL) opera en Miller Park, 602 N. Fourth Ave., Yakima.

Los estudiantes deben estar matriculados entre los grados K-12 para poder asistir. El costo anual es de 20 dólares. La junta de YPAL está considerando aumentar la cuota anual para los estudiantes que viven fuera de Yakima a 25 dólares. Para más detalles, visite: https://yakimapal.com o llame al 509-575-6180.

