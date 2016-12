Featured, Browse > Home Locales / Blog article: Destacando Negocios En El Valle – El Vaquero, tradición y prestigio en Toppenish

Destacando Negocios En El Valle – El Vaquero, tradición y prestigio en Toppenish

NERI MEDRANO

PARA EL SOL DE YAKIMA

Para aquellos que les guste vestir con elegancia y estilo vaquero, deben entonces visitar la tienda El Vaquero, de Don José Orosco, en Toppenish.

Orosco, de 58 años, ofrece desde hace 16 años ropa y accesorios para los vaqueros del Valle de Yakima. Además, repara y modifica artesanalmente todos los accesorios.



¿Hace cuánto tiempo reside en el valle?

Desde hace 20 años.

¿Por qué decidió empezar su propia empresa?

Desde pequeño siempre me gustaron los negocios, comencé fabricando zapatos a temprana edad. Básicamente esa fue mi motivación para abrir mi propia tienda de la cual estoy orgulloso.

¿Qué características hacen único su negocio?

Lo que me distingue es mi servicio, ya que otras tiendas sólo se dedican a la venta. Yo también vendo, pero puedo hacer ajustes a las botas y sombreros al gusto del cliente, y ellos lo saben.

¿Cuáles son los desafíos más grandes que ha tenido el establecimiento de su empresa?

Hasta ahora gracias a Dios, no he tenido mayores complicaciones ni desafíos. Yo ya contaba con la experiencia y los recursos necesarios (para) abrir este negocio.

¿Qué clase de competencia tiene su negocio?

Sabe, eso es algo que no me quita el sueño, mis productos son exclusivos. Aunque hay varias tiendas como la mía en los alrededores, no (los considero) mi competencia.

¿Ha crecido su negocio, se ha mantenido o ha disminuido?

Quiero pensar que sí (ha crecido). Obviamente, como negocio tenemos que ir innovando y, eventualmente, llegará un mejor crecimiento.

¿De dónde son sus clientes?

Mis clientes son anglosajones, nativos (de Estados Unidos), pero sobre todo latinos, y llegan de todos los alrededores. Tambien, hay muchos turistas que a su paso por el valle visitan mi tienda, especialmente durante la primavera y el verano.

¿Qué le gusta hacer cuando no está trabajando?

Mi pasatiempo favorito es trabajar en mi casa. Siempre me encuentro arreglando cualquier detallito, ya sea en la yarda o dentro de (mi hogar).

¿Qué es lo que más le gusta de ser empresario?

Obviamente tomar mis propias decisiones, y eso me gusta. Pero lo que más disfruto es compartir y platicar con mis clientes.

¿Qué otro tipo de trabajo o experiencia empresarial ha tenido?

Siempre he trabajado [por mi cuenta], y casi siempre en el ámbito relacionado al calzado. Y, experiencia empresarial, este es el primer negocio propio.

¿Qué consejo o recomendación daría para quienes deseen incursionar en el mundo empresarial?

Lo primero que les diría es que no sean tímidos, lo otro es que aprendan a tomar riesgos, porque solo así sabrán cómo ganar (o perder), y que le echen muchas ganas.

Perfil Empresarial:El Vaquero

Propietarios: José Orosco.

Tipo de servicio: Ropa y accesorios estilo vaquero, desde botas, sombreros, cinturones, etc.

Fecha de Inauguración: Febrero de 2000.

Teléfono: 509-865-7155.

Dirección: 121 S. Toppenish Ave., Toppenish.

Horario: Lunes a sábado de 11 a.m – 7 p.m. y domingos de 11 a.m.- 5 p.m.

