El pago de los maestros no es responsabilidad local, sino estatal

Otra pieza del rompecabezas de la financiación educativa de Washington se está colocando en su lugar, ya que los legisladores tratan de hacer un último esfuerzo para satisfacer la demanda de la Corte Suprema que busca financiar totalmente la educación básica.

El comité legislativo que trata de reformar la financiación de las escuelas públicas ahora tiene datos estadísticos que confirman que los maestros de Washington reciben un salario, en promedio, comparable con otros profesionales con habilidades similares. Sin embargo, el pago para los maestros novatos sigue siendo lamentablemente inadecuado.

El informe de un consultor contratado por el Grupo de Trabajo Conjunto de Financiación Educativa incluye en su evaluación el salario de los maestros, dinero proveniente de gravámenes locales. Así que la dependencia excesiva del Estado en el dinero de los impuestos locales todavía debe determinarse.

Por lo menos los legisladores tienen una cantidad disponible de dinero —casi 3 mil millones al bienio— a medida que diseñan una nueva estructura salarial para los educadores.

Los legisladores se están quedando sin razones para retrasar más la respuesta a la decisión McCleary del Tribunal Supremo de 2012, a excepción de la excusa más grande de todas: No existe un consenso todavía sobre la decisión de aumentar los impuestos —y en qué medida— o agregar más dinero al presupuesto educativo. Los legisladores deben unirse y superar ese obstáculo, en aras de garantizar a todos los estudiantes, sin importar donde vivan, el acceso a una educación de alta calidad.

El presupuesto estatal para los empleados de las escuelas públicas para los grados K-12 fue de 3.6 billones para el año escolar 2014-15. Pero los distritos añadieron 1.4 billones de dólares a esa cantidad con los impuestos locales. La consultora Third Sector Intelligence encontró que casi todos los distritos escolares de Washington pagan a los maestros de una manera sutilmente diferente.

Los investigadores económicos encontraron que el sueldo promedio de los maestros en el estado de Washington —66,000 dólares por 10 meses de trabajo, o el equivalente a 79,000 dólares por un salario anual— es comparable a los terapeutas ocupacionales y físicos, escritores técnicos, aseguradores de autos, arquitectos, contadores y otros trabajos con los requisitos de habilidades similares.

También encontraron que los maestros en Washington ganan poco más que el salario promedio nacional. Esto tiene sentido, pues el estudio también encontró que muchas profesiones en Washington pagan un poco más que el salario promedio nacional.

El análisis encontró que los directores de las escuelas públicas de Washington, tienen un salario anual promedio de 110,000 dólares, una cifra muy por encima de la media nacional. Pero esa compensación es baja comparada con otros trabajos con funciones gerenciales similares en Washington, incluidos los administradores de recursos humanos, los gerentes de distintas industriales y los servicios de salud.

Uno de los desafíos que se debe lograr antes del inicio de la Sesión Legislativa, ya que los parlamentarios trabajan para hacer que el sistema de financiación de la enseñanza sea más equitativa en todo el Estado, es el diseño de un sistema de pago regional que tome en cuenta los costos de vida en las regiones y las expectativas salariales de cada región.

El informe del Grupo de Trabajo de Financiación de la Educación contiene todos los detalles necesarios para establecer ese sistema, ya que los investigadores encontraron que las diferencias regionales en los pagos tienen relación con las necesidades locales.

Hace unos días, el gobernador propuso un aumento de los impuestos de 4 billones de dólares, la mayor parte de ese dinero servirá para pagar los salarios de los maestros y administradores educativos y así sustituir el ingreso de los impuestos locales. Muchos líderes consideran que una combinación de algunos los nuevos impuestos y ajustes presupuestarios podrían lograr el mismo objetivo.

Cualquiera que sea el enfoque, el objetivo es claro. Ahora, los legisladores tienen que trabajar juntos para el beneficio de los estudiantes de Washington.

• Este editorial pertenece al periódico The Seattle Times.El Concejo editorial de The Seattle Times está integrado por Kate Riley, Frank A. Blethen, Donna Gordon Blankinship, Brier Dudley, Mark Higgins, Jonathan Martin, William K. Blethen (emérito) y Robert C. Blethen (emérito).

