Noticias Breves

Compañía frutícola de Yakima ?es multada por quema ilegal

La empresa Washington Fruit and Produce Co. fue multada por el Departamento de Ecología de Washington con 24,000 dólares por quemar ilegalmente en un huerto cercano a Royal City.

Según un comunicado de prensa, la empresa violó las normas de calidad del aire al quemar ramas de árboles, raíces, metal y materiales de riego de plástico cuando la quema de estos productos no está permitida en Tyee Ranch, cerca de Royal City.

La quema de las ramas y raíces requiere un permiso especial para asegurar que los materiales calcinados no dañan al medio ambiente y no contienen partículas que puedan ser aspirados por los pulmones de las personas. La compañía no contaba con dicho permiso y los funcionarios del rancho dijeron que han realizado dos quemas similares previamente. La compañía puede apelar la pena dentro de un plazo de 30 días.

Identifican a sospechosa ?de robo de paquetes en Yakima

Detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Yakima aseguran haber identificado a una mujer que estaría involucrada en el robo de paquetes de dos viviendas del área de Yakima.

Los oficiales creen que se trata de Elizabeth Long, una mujer de 37 años, de Yakima. Long también es buscada por las autoridades por no haberse registrado con un oficial que verifica su libertad condicional. En 2014, la mujer fue condenada por agresión criminal.

En un video de vigilancia privada, provisto por las autoridades, se ve a la mujer sustrayendo paquetes entregados a los hogares. Una imagen capturó el camión Chevrolet que conducía.

La camioneta fue encontrada por las autoridades, dentro se encontró evidencia adicional de los robos, así como otros paquetes no reportados como robados, según un comunicado de prensa.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Long, debe contactar a la policía. Información anónima puede ser entregada a Crime Stoppers del Condado de Yakima al teléfono 509-248-9980 o 1-800-248-9980 o en línea en http://yakima.crimestoppersweb.com/.

Gobierno Federal concede fondos para ayudar a personas sin hogar

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés), anunció la entrega de medio millón de dólares para subsidiar la vivienda de personas sin hogar en el Condado de Yakima.

El dinero cubrirá el costo de 55 unidades de vivienda permanente en el condado. Washington recibió 58 millones de dólares por parte de HUD para la construcción de191 proyectos que proporcionen vivienda a personas sin hogar.

Yakima Neighborhood Health Services recibió 386,676 dólares de los 503,296 asignados al condado, mientras que Next Step Housing recibió 97,431 dólares. El resto del dinero será usado por el condado por gastos de planificación.

Neighborhood Health destinará el dinero a la construcción de cinco proyectos de vivienda con 36 unidades permanentes, incluyendo 12 unidades familiares.

Las subvenciones de Next Step Housing se destinarán a dos proyectos de vivienda que juntos proporcionan 19 unidades de vivienda de apoyo permanente, incluyendo ocho unidades para veteranos discapacitados que carecen de hogar.

Estudiantes de tercer grado pueden esquiar gratis en White Pass

Los estudiantes de tercer grado de Washington podrán esquiar gratuitamente durante la temporada de invierno en el área recreacional White Pass. El anuncio fue dado a conocer por el gerente general de White Pass Ski Area, Kevin McCarthy, en una nota de prensa.

McCarthy dijo que el programa sigue la misión de la empresa por apoyar a la juventud, que incluye visitas a escuelas y la realización de eventos juveniles desde hace una década. Los empleados del resort también han participado en cursos familiares de buena salud e instrucción física, FitKids EE.UU., desde el 2004.

Los estudiantes deben tomar una clase de seguridad y proporcionar un documento que acredite la inscripción de tercer grado a través de la identificación de la escuela o tarjeta de calificaciones. Los padres pueden programar una cita en www.skiwhitepass.com.

Si un alumno de tercer grado ya ha comprado un pase de temporada, será válido para su uso en la próxima temporada.

— El Sol de Yakima

