Recomiendan tener equipo de emergencia para vehículos en invierno

En los últimos días, la Patrulla Estatal de Washington ha socorrido a varios conductores que perdieron el control de sus vehículos y quedaron atrapados en la nieve. Pocos automovilistas estaban bien preparados para esperar la llegada de la grúa o los agentes de policía, según detalló Brian Moore, oficial de la patrulla estatal.

Ser rescatado por haberse salido de la carretera puede tomar varias horas si nadie está herido y la carretera no está bloqueada, dijo Moore.

Pero no se trata sólo accidentes. A veces, los conductores no se encuentran bien preparados para transitar por carreteras congeladas, no tienen llantas de invierno o cadenas especiales para los neumáticos. Además, los vehículos pueden tener fallas mecánicas y la ayuda puede tardar horas en invierno.

Solo durante la temporada de fiestas, se estima que 13,800 automovilistas necesitarán ayuda en Washington y el norte de Idaho, según la vocera de AAA en Bellevue, Jennifer Cook.

El Departamento de Transporte de Washington recomienda a los conductores tener un equipo de emergencia que incluya los siguientes artículos: Mantas o saco de dormir; linterna y baterías adicionales; radio con pilas; aperitivos no perecederos y agua; guantes, botas y ropa de abrigo; música o juegos; botiquín de primeros auxilios con navaja; cargadores de móvil o amplificador de batería; cadenas para neumáticos; rascador de hielo, cepillo de nieve y pala pequeña; cuerda; señal triangular de advertencia, señal fluorescente de socorro y silbato para pedir ayuda; saco de arena, arena o sal de carretera para ayudar con la tracción.

También es importante no tener el tanque de gasolina menos de la mitad.

— El Sol de Yakima

