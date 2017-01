Featured, Browse > Home Locales / Blog article: Departamentos de Policía, Oficina del Sheriff deben superar obstáculos para reclutar agentes de las minorías

Departamentos de Policía, Oficina del Sheriff deben superar obstáculos para reclutar agentes de las minorías

DONALD W. MEYERS

EL SOL DE YAKIMA

Los agentes del Departamento de Policía de Yakima (YPD), Jesús Sánchez y Mario Vela, encuentran muy valioso ser un oficial que habla español en una ciudad donde casi la mitad de los residentes comparten su mismo origen étnico.

“Comunicarnos con (los residentes hispanos) en su idioma nativo ayuda a que se sientan a gusto”, dijo Sánchez, un veterano policía con más de ocho años en YPD. El uniformado se interesó por la labor policial, después de leer las historias del famoso detective Sherlock Holmes. Y, antes de unirse a YPD trabajó para la policía de Redmond.

Vela, por su parte, es un oficial novato con solo 11 meses de carrera. Antes de ingresar al cuerpo policial trabajó como vigilante de la tienda Target y luego de colaborar con los detectives en los casos de robo a la franquicia, descubrió su vocación policial.

Ambos oficiales recibieron el apoyo de sus familias por la decisión de su carrera.

“Al principio, me preguntaban ‘¿Estás seguro de que quieres hacer esto?’”, dijo Vela sobre su cambio de carrera. “Ahora ellos ven que puedo ser un gran modelo a seguir”.

Las autoridades de YPD entienden la importancia y necesidad de contar con oficiales como Sánchez y Vela en el cuerpo y quieren que más hispanos se unan a sus filas. Para lograrlo, la policía está evaluando distintas formas —desde marketing en línea hasta reclutar potenciales funcionarios y personal en Heritage University— para generar una mayor diversidad entre sus filas.

No obstante, los líderes de las dos mayores fuerzas policiales del Valle de Yakima alegan que conseguir más oficiales hispanos es todo un desafío. La competencia con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley y los empleadores del sector privado, así como la percepción de que la policía y las minorías son adversarios, son sólo algunos de los problemas que dificultan la contratación.

“Queremos romper las barreras culturales”, dijo el capitán Gary Jones, quien comanda la división de patrullas del departamento. “Queremos que los hispanos y otras minorías vean esto como un empleo positivo”.

Pero, para los líderes de la comunidad hispana, esto no sucederá hasta que las agencias policiales reflejen que sirven a toda la comunidad y hagan más esfuerzos para ganar la confianza perdida luego de los recientes tiroteos que involucran a los uniformados.

“Hay que mejorar la comunicación”, dijo Ricardo García, un activista local y fundador de Radio KDNA, una estación de radio en español en Granger. “La [policía] necesita hacer más para ganar su confianza”, subrayó.



Edificando relaciones

Según estadísticas de la Oficina del Censo de Estados Unidos, la población hispana en el Condado de Yakima representa aproximadamente el 47 por ciento de la población. En la ciudad de Yakima, los hispanos representan el 44 por ciento de la población.De los 55 agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Yakima, 10 son hispanos y sólo ocho hablan español, mientras que sólo tres de los 29 suboficiales son hispanos.En YPD, 35 de los 140 oficiales son hispanos, al igual que el 26 por ciento de los 33 suboficiales, según detalló el capitán Jeff Schneider, quien supervisa a los detectives del departamento. De los 35, cinco son sargentos, pero ninguno integra las filas de la plana mayor policial entre tenientes y capitanes.Aunque las cifras en YPD son una preocupación tanto para los oficiales como para los activistas, lo cierto es que es uno de los departamentos más diversos en el área. En Ellensburg, de los 29 oficiales que integran el cuerpo policial, solo dos son hispanos, mientras que en el Departamento de Policía de Seattle, los uniformados hispanos solo representan el 5 por ciento.Dominic Rizzi, un ex oficial del Departamento de Policía de Chicago, que asumió el mando de YPD hace cuatro años, dijo que ha estado trabajando para cambiar la cultura de departamento, fomentando más clases de policía comunitaria y llegando al público. Mientras que Rizzi ha hecho esfuerzos para que la comunidad vea a los oficiales como compañeros de equipo en la lucha contra el crimen, asegura que la contratación de nuevos reclutas ayudará a fortalecer las filosofías de la policía comunitaria. Los nuevos oficiales ayudarán a reemplazar algunas viejas y arraigadas actitudes por nuevas.“Creo que tenemos una muy buena relación de trabajo (con la comunidad hispana)”, dijo Rizzi. “Pero siempre hay espacio para mejorar”.El tema de la relación entre la comunidad hispana y la policía fue planteada este verano cuando la Comisión Estatal de Asuntos Hispanos pidió a la Fiscalía de Estados Unidos que investigara el asesinato de un hombre por parte de la policía de Wapato.El 31 de julio, dos oficiales de Wapato acudieron a un llamado de violencia doméstica. Según la versión policial, los uniformados trataban de arrestar a Mario Martínez Torres, quien se había refugiado en el pequeño baño de su casa, cuando éste trató de desarmar a un oficial tomando control de su arma eléctrica “Taser”. El sujeto fue abatido por uno de los policías, pero los familiares de la victima consideran que su muerte fue injustificada.El hecho fue investigado por YPD y la Oficina del Sheriff, ambas entidades concluyeron que la policía no violó ninguna ley y que el tiroteo fue justificado.Pero, esa percepción ha generado cierta fricción entre la comunidad y la policía, según García.“La comunidad hispana necesita sentirse cómoda cuando llama por teléfono [para] comunicar sus problemas”, dijo.Representantes de la comunidad hispana aseguran que la policía necesita hacer más para llegar a la comunidad hispana y edificar una mejor relación.“Realmente creo que no hay relación”, dijo Luz Bazán Gutiérrez, fundadora de la Cámara de Comercio Hispana de Yakima. “No hay una estructura de reunión regular, o una mesa redonda para dialogar”.Pero Rizzi cree que esa percepción es errónea, él y otros oficiales se han entrevistado con varios grupos de la comunidad, incluyendo la cámara hispana donde fue orador invitado, el 26 de octubre. Para ayudar también a fortalecer la relación entre sus oficiales y la comunidad, el departamento establece ‘barbacoas’ durante los meses de verano, donde los oficiales vistan los vecindarios dos veces al mes para conocer a la gente y compartir una comida. Durante el invierno, el departamento organiza reuniones comunitarias en un restaurante donde charlan mientras degustan de una taza de café. YPD también participa en el festival anual del Cinco de Mayo, algo que las autoridades dicen es una oportunidad para exponer las labores de la policía en la ciudad.Sánchez y Vela concuerdan que poder comunicarse en el idioma nativo de los residentes ayuda a fortalecer la confianza, especialmente porque no necesitan de un intérprete.Pero los oficiales reconocen que hablar español no es suficiente para ganarse el corazón y respeto de la comunidad. Por el contrario, ello depende de que los residentes entiendan las similitudes que tienen.“Yo no sabía que tenía mucho en común con la gente”, dijo Sánchez.