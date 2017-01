Featured, Browse > Home Locales / Blog article: Destacando Negocios En El Valle – Reporte de impuestos, servicios contables en Taxes y Más

Destacando Negocios En El Valle – Reporte de impuestos, servicios contables en Taxes y Más

NERI MEDRANO

PARA EL SOL DE YAKIMA

Gilberto Mendoza aprendió desde muy pequeño que trabajando con disciplina y dedicación se puede llegar muy lejos. Mendoza, de 40 años, llegó a EE.UU. junto a su madre cuando sólo tenía 6 años. Después de trabajar 15 años para una empresa financiera, decidió aventurarse en el mundo empresarial; ahora es dueño de Taxes y Más, una empresa contable y de reporte de impuestos.

¿Hace cuánto tiempo reside en el valle?

Desde hace unos 30 años.

¿Por qué decidió empezar su propia empresa?

Al trabajar muchos años para una empresa financiera, me di cuenta de la necesidad de nuestra comunidad en asuntos legales y financieros; por eso, decidí abrir este negocio. De esta manera puedo ayudar a nuestra gente en lo que sea posible.

¿Qué características hacen único su negocio?

Brindamos a nuestros clientes toda la información necesaria; además, tenemos un especialista que asesora todo el año en cualquier pregunta (financiera) que tenga (el cliente), en eso nos distinguimos de los demás.

¿Cuáles son los desafíos más grandes que ha tenido el establecimiento de su empresa?

Gracias a mi fe, nunca he visto los obstáculos como tal, dentro de mí, siempre ha habido un compromiso de servir a la gente, y eso me motiva a ver siempre hacia delante.

¿Qué clase de competencia tiene su negocio?

Hay mucha … Pero, nosotros tenemos nuestro propio estilo, somos constantes y honestos con nuestros clientes. Así que no sentimos la competencia como tal.

¿Ha crecido su negocio, se ha mantenido o ha disminuido?

Definitivamente ha crecido, cada año nos llegan nuevos clientes.

¿De dónde son sus clientes?

Son de todo el Valle de Yakima, pero también tenemos clientes en Seattle, Oregon, Spokane, incluso tenemos un cliente en Florida.

¿Qué le gusta hacer cuando no está trabajando?

Me involucro mucho en obras sociales, como ser voluntario en la Cruz Roja, y ayudar a construir viviendas en el programa (Habitat for Humanity). También viajo mucho.

¿Qué es lo que más le gusta de ser empresario?

Puedo tomar decisiones propias que a la vez ayuden a mis clientes, y cuando ayudo a alguien a resolver sus dudas o problemas, eso realmente me motiva mucho.

¿Qué otro tipo de trabajo o experiencia empresarial ha tenido?

Trabajé para una agencia financiera por cerca de 15 años; y de negocios, este es el primero.

¿Qué consejo o recomendación daría para quienes deseen incursionar en el mundo empresarial?

Les diría que antes de emprender algo se informen muy bien, porque si seguimos las leyes en Estados Unidos tenemos una gran probabilidad de llegar muy lejos. Y, nunca desmayar, y ser constante.

Perfil Empresarial: Taxes y Más

Propietario: Gilberto Mendoza.

Tipo de servicio: Reporte de impuestos, servicios de contabilidad, planillas, notariado de documentos y más.

Fecha de Inauguración: Enero de 2009.

Teléfono: 509-823-4151.

Horario: Lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m. Sábados de 10 a.m. a 6 p.m. Domingos de 11 a.m. a 5 p.m.

