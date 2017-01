Featured, Browse > Home Locales / Blog article: Padres aprenden a ser mejores padres

Padres aprenden a ser mejores padres

NEAL MORTON

THE SEATTLE TIMES

Los organizadores se acercaron a los padres de familia con un simple argumento: ¿Quieren ayudar a que sus hijos estén preparados para iniciar la escuela? Si es así, Parent-Child Home Program (Programa del Hogar para Padres e hijos) enviará personal capacitado para que dos veces por semana pase 30 minutos con la familia, demostrando cómo obtener el mayor valor educativo entre jugar y leer con los niños de 2 y 3 años.

Los educadores portaban un libro y un juguete para usarlos en cada visita, los cuales podían quedarse con las familias.

El objetivo era que estas frecuentes y cortas sesiones, repartidas por dos años, evitarán que muchos niños de las familias de bajos recursos quedaran en desventaja de sus compañeros más pudientes antes de empezar el kindergarten.

Una nueva investigación refleja que eso es justo lo que está sucediendo.

En febrero, Parent-Child publicó el primer estudio sobre la efectividad del programa en el Condado de King. Se estudió de cerca a 200 niños durante cinco años y se encontró que, después de completar el programa, estaban muy bien preparados para ingresar al jardín de infantes y, lo que es más importante, ese aprendizaje ha perdurado. Cuando los menores ingresaron a tercer grado, las calificaciones en las pruebas estatales de lectura y matemáticas eran más altas que las de los compañeros de clase.

Mientras que Seattle sigue el paso de grandes ciudades que buscan proporcionar educación preescolar de alta calidad para sus niños más necesitados de 3 y 4 años, los resultados del estudio refuerzan el argumento de que podría ser inteligente —para las familias y la sociedad en general— apoyar también a los infantes.

El programa ha generado gran interés entre los padres de familia que se informan más que nada por la publicad de boca en boca—el programa sirve a 1,200 familias al año en el Condado de King— y eso ha generado que exista una gran lista de espera.

El programa no es barato —entre 8,000 y 9,000 dólares por niño durante los dos años. Y un grupo de expertos con base en Washington, que basa sus estudios en comunidades fuera del Estado, concluyó que Parent-Child no tiene mucho impacto por su costo en comparación con otros programas similares de visita al hogar que hay en Washington.

United Way del Condado de King, el principal patrocinador de Parent-Child, debate ese análisis, destacando otras investigaciones, algunas de ellas nuevas, que demuestran que Parent-Child ahorra dinero —a los padres y la sociedad— porque menos niños participantes terminan necesitando servicios de educación especial y crean más graduados de las preparatorias.

“Para una comunidad que está tratando de lograr éxito en términos de diferencia educativa, este modelo tiene realmente un fuerte enfoque”, dijo Jason Gortney, director de política e innovación de Children’s Home Society of Washington, una de las nueve agencias que ofrece Parent-Child.

“Tengo que ser honesto. Yo era muy escéptico cuando empezamos a hacer esto hace cinco años. Simplemente, parecía muy sencillo hacer esto solo con libros y juguetes “, dijo Gortney. “Ahora soy un converso completo”.

Programa catalizador

Parent-Child llegó al Condado de King en 2006, después de que una coalición de líderes empresariales comenzará a buscar formas viables para ayudar a los niños de familias de bajos ingresos.

Un consultor recomendó Parent-Child, creado cuatro décadas antes por un psicólogo clínico que concluyó que la mejor manera de reducir el número de jóvenes que abandonan la escuela era comenzar a educarlos cuando tienen 2 y 3 años de edad.

Parent-Child, se enfoca en apoyar a familias que viven en pobreza, no hablan inglés o son nuevos en Estados Unidos. Esto se debe que la investigación demuestra que los niños procedentes de familias pobres y en riesgo, en promedio, empiezan la escuela de manera tardía y están atrasados en habilidades de lectura y lenguaje en comparación a sus demás compañeros.

Un informe de 2015 del Departamento de Educación de EE.UU., por ejemplo, calculó que esa brecha es de un año a 14 meses.

En un reciente mañana en Kent, el educador Siao Leaoa toca a la puerta de la familia Alfred, que emigró a Seattle de las Islas Marshall en 2000.

Una vez dentro, le entrega a Nemerly Alfred una caja nueva de rompecabezas para su hijo de 3 años, Edwin.

Edwin, sentado entre las dos mujeres en el suelo de la sala, vació la caja que reveló unas piezas coloridas de rompecabezas con el que Leaoa le explica que debe formar una flor como la que se muestra en una fotografía.

Mezclando un poco de inglés y marshallese, Alfred le dice a su hijo que identifique el color de cada azulejo.

“Al principio, no pensé que necesitaba aprender a ser padre, pero eso ha cambiado”, dijo Alfred.

Mientras Edwin se entretiene dibujando las alas de un pavo real en una hoja de papel —una actividad que lo ayuda en el desarrollo de su caligrafía— su madre detalla que una amiga la convenció para que se inscribiera en Parent-Child, para que ella pudiera aprovechar didácticamente el tiempo que tiene con su hijo mientras cumple con las responsabilidades del hogar.

Desde entonces, Alfred ha referido a tres de sus primos al programa, y ha cumplido con casi todas sus citas, incluso cuando su familia no tenía donde vivir por siete meses.

“Es muy importante”, dijo Alfred. “Vinimos (a Estados Unidos) para obtener la mejor educación antes de fundar una familia. Quiero que Edwin esté más preparado cuando llegue a la escuela. Y, él estará más preparado”.

Creación de bonos

En 2006, una coalición empresarial empezó en pequeña escala, con sólo tres agencias: Atlantic Street Center, Neighborhood House y Southwest Youth & Family Services, en parte porque entendían que podían reclutar y capacitar educadores visitantes que hablaban el mismo idioma que las familias y a menudo compartían antecedentes culturales similares.

“Soy una mujer blanca y puedo tener mucho conocimiento sobre la primera infancia y tener todo tipo de grados (académicos)”, dijo Karen Howell-Clark, directora de Aprendizaje Temprano de United Way. “No puedo ir y ser una educadora visitante efectiva probablemente para ninguna de las familias que servimos, porque no puedo generar una conexión y construir ese nivel de confianza”.

Cuando United Way tomó las riendas de Parent-Child en 2010, agregó otras seis agencias, que adaptan el programa a sus clientes.

El Centro de La Raza, por ejemplo, sirve a muchas familias de habla hispana y amplió su selección de libros para incluir más títulos originalmente escritos en ese idioma.

Y, ahora, muchos de los educadores visitantes son ex padres participantes, lo que también les ayuda a crear conexiones con otras familias.

Perla Campbell, una educadora visitante de El Centro, solía trabajar como maestra de preescolar, pero afirma que prefiere trabajar con niños pequeños y los padres de manera personal.

“Le demostramos a los padres que si sólo tiene cinco minutos, se pueden hacer muchas cosas en ese poco tiempo para ayudar a su hijo”, dijo.

No obstante, Parent-Child no ha trabajado en todas las comunidades, según explica W. Steven Barnett, director del Instituto Nacional de Investigación de Educación Temprana.

“Lo difícil es saber por qué”, dijo Barnett, señalando que la formación y el apoyo a los educadores visitantes pueden hacer una gran diferencia.

Incluso los resultados positivos en el Condado de King vienen con advertencias.

El estudio dado a conocer en febrero, por ejemplo, no comparó la experiencia de los niños en Parent-Child con un grupo asignado al azar —un valioso estándar en el diseño de una investigación. Por el contrario, ORS Impact, con base en Seattle, organización que llevó a cabo el estudio, comparó a los participantes con niños que tienen antecedentes similares. Eso significa que el estudio simplemente muestra la diferencia que pueden hacer unos padres motivados.

Otro tema en debate es que si el costo de Parent-Child en realidad vale la pena.

El estudio que cuestionó su valor, según el Instituto Estatal de Políticas Públicas de Washington (WSIPP, por sus siglas en inglés), estima que Parent-Child sólo tiene 43 por ciento de probabilidades de producir un beneficio público.

Pero la investigación de WSIPP tiene 4 años de antigüedad y no incluye los resultados del Condado de King u otros documentos que demuestren, en múltiples lugares, que sólo el 14 por ciento de los graduados de Parent-Child necesitan servicios de educación especial, en comparación con el 39 por ciento de otros grupos de control. Y las tasas de graduación de los menores participantes fueron del 84 por ciento, en comparación con el 54 por ciento de sus pares.

El economista James Heckman, ganador del Premio Nobel, publicó hace unas semanas una nueva investigación que sugiere que la combinación de cuidado infantil de alta calidad combinada con apoyo a las familias genera un beneficio público mucho mayor de lo que se pensaba inicialmente. Su equipo, por ejemplo, encontró que los niños que participan en estos programas crecen con la disposición de aprender muchas cosas a lo largo de su vida y tienen un estilo de vida mucho más saludable.

Campbell, la educadora visitante de El Centro, está tan entusiasmada con Parent-Child que se ha convertido en una reclutadora de familias participantes.

“Si estoy manejando y veo familias en la calle, pararé el auto y le preguntaré si puedo hablarles sobre mi programa”, dijo Campbell. “Si estoy en la tienda de comestibles, o donde quiera que esté, le preguntaré a los padres la edad de su bebés y cómo les puedo ayudar.

