Un hogar para la Navidad: familia de Yakima estrena casa de Habitat a tiempo para celebrar las fiesta

KAITLIN BAIN

EL SOL DE YAKIMA

Cuando la familia de María Rodríguez se mudó a su casa de Habitat for Humanity a finales de noviembre, sus hijas ya estaban planeando la Navidad.

Decidir dónde colocar el árbol y colgar las luces fueron de las primeras tareas de Lupita Rodríguez, de 11 años.

Pero para María, madre soltera de dos hijas, esta nueva casa en Cherry Avenue es mucho más que poner decoraciones navideñas. Significa dejar de tener rentero y saber que cada dólar que paga la lleva un paso más cerca de ser dueña de su propio hogar.

Cada familia elegida para una casa de Habitat tiene su propia historia que la hace encajar con la misión de la organización de ayudar a las familias más necesitadas de Yakima, dijo Lorena Pérez, coordinadora de servicios familiares de Partners Habitat for Humanity en el Valle de Yakima.

“Lo que fue diferente con la familia de María es que tiene una niña de 11 años que está en silla de ruedas, por lo que para ella ha sido difícil salir adelante y ahorrar porque siempre tiene facturas médicas inesperadas de su hija”, dijo Pérez.

Debido a esto, la casa de tres habitaciones en un solo piso, fue personalizada con pasillos más amplios, barras en el baño y estantes bajos en los armarios para que Lupita pueda ser independiente en su silla de ruedas. Es muy diferente a su casa anterior, donde la renta era $300 más por mes que la hipoteca para su hogar de Habitat. Allí, las chicas tenían que compartir una habitación y María y su otra hija, Kerany, de 15 años, tenían que cargar la silla de Lupita arriba y abajo de las escaleras a la casa y ayudarla en el baño.

Habitat for Humanity es una organización nacional sin fines de lucro que construye casas y proporciona hipotecas sin fines de lucro para familias de bajos ingresos bajo la filosofía de que un refugio seguro, decente y asequible juega un papel crítico en ayudar a las familias a hacer cambios positivos. La organización local ha construido al menos 166 casas en el condado de Yakima para más de 800 miembros de familias.

Entrar en esta casa es un gran logro. La familia Rodríguez tuvo que esperar casi dos años para que su solicitud a Habitat fuera aceptada y la casa se construyera.

Al igual que otras familias que reciben una casa de Habitat, la familia Rodríguez tuvo que pasar una verificación de crédito, reunirse con una junta que evaluó su nivel de necesidad a través de una entrevista y visita domiciliaria y trabajar con un consejero de vivienda para aprender sobre la propiedad. Los miembros de las familias también ponen 500 horas de trabajo voluntario para ayudar en la construcción de la nueva casa y otras, como la instalación de paneles de yeso, dijo Isabel García, directora ejecutiva de Habitat.

Hubo algunos momentos en el proceso en los que María dijo que sintió que su sueño se estaba desmoronando porque el trámite fue tan largo y extenso, pero finalmente la familia pudo mudarse el 30 de noviembre.

“Estoy muy feliz y agradecida de tener una casa donde mis hijas puedan crecer y tener su propia habitación. Es una bendición”, dijo María.

El proceso no termina aquí.

Todavía tienen que pasar una inspección del sitio en enero y hacer los pagos mensuales de la hipoteca, pero eso no les quita la emoción de estar en un nuevo hogar. María tiene ganas de invitar a su sobrino, hermano y vecinos, unas 20 personas, a su nueva casa para celebrar la Navidad, pero Lupita y Kerany están más entusiasmadas con todos los tamales que su mamá preparará en los próximos días.

“Gracias a Dios tenemos una casa para todo esto”, dijo María.

Como ayudar

Partners Habitat for Humanity del Valle de Yakima está buscando voluntarios:

Quién: Los voluntarios deben tener 16 años o más, pero pueden tener cualquier nivel de experiencia

Qué: Ayudar en la construcción, en la tienda Habitat o en la oficina, 21 W. Mead Avenue.

Cuándo: miércoles a sábados de 9 am a 4 pm, pero los voluntarios pueden elegir trabajar tantos turnos como quieran

Más Información: Visite la página de voluntarios de Habitat en www.yakimahabitat.org/volunteer/ (en inglés).

