Browse > Home Locales / Blog article: Calendario de la comunidad

Calendario de la comunidad

AYUDA

SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE DEPENDENCIA QUÍMICA. Servicios ofrecidos en español por medio de Triumph Treatment Services, 102 S. Naches Ave. Llame al 509-248-1800.

GRUPO DE APOYO-ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS. Las 24 horas del día. Ayuda gratuita para dejar de beber. Info: 805 W. Washington Ave., Yakima o al 509-594-0295.

GRUPO DE APOYO-ALZHEIMER’S EN ESPAÑOL. El primer martes de cada mes, 6-7:30 p.m. en el aula C del Hospital Memorial, 2811 Tieton Drive. Servicio gratuito. Llame a Manuel al 509-833-3334.

PREVENCIÓN DE SUICIDIOS. Ayuda personal para la prevención de suicidios; o si necesita ayuda porque algún familiar o conocido se suicidó. www.suicide preventionlifeline.org o al 888-628-9454.

VARIEDAD

THE REPTILE MAN. 12:30 p.m. Enero 14 en Selah Covenant Church, 560 McGonagle Road, Selah. Scott Peterson, zoólogo y educador, presenta 12 reptiles vivos en un espectáculo de 40 minutos que enseña la importancia de todos los animales en la naturaleza. Donación sugerida de $5 por familia. Información: 509-697-6116.



CLASES/TALLERES

TALLER DE IMPUESTOS DE NEGOCIOS. Patrocinado por RCDR Center for Business Development, y la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Yakima. Costo:$25 por persona. Espacio para 15 personas. Llame al 509-453-5133 para registrarse.

• 6-8:30 p.m. Enero 17 en KDNA, 121 Sunnyside Ave., Granger.

• 6-8:30 p.m. Enero 19 en RCDR Incubator, 22 S. 3rd Ave., Yakima.

“SMALL FARMS CONFERENCE IN FOOD SAFETY”. 7:30 a.m.-3:30 p.m. Feb. 10, Yakima Convention Center, 10 N. Eighth St. Discursantes de especialistas de agencias del estado y federal. Info: 509-453-3157.

MADISON HOUSE. Ofrece talleres y servicios de tutoría para jóvenes, 302 S. Calle Cuatro en Yakima. Actividades incluyen: Computación, deportes, costura, cocina, y piano. Para detalles y horarios llame al 509-457-3370.

APRENDA HABLAR INGLÉS. Martes y jueves, 7 p.m. en 4307 Englewood Ave., Yakima. Gratis con profesores voluntarios. Llame a Mary, 509-388-1286.

CLASES DE COMPUTACIÓN. Gratis. Para hacer cita llame al 509-452-8541.

• Martes y miércoles de 10-11 a.m. en Biblioteca Central de Yakima.

• Miércoles, jueves y viernes de 1:15-2:15 p.m. Biblioteca de Southeast Yakima.

CLASES DE NUTRICIÓN. Cursos son gratis. Ofrecidos por la Extensión de la Universidad Estatal de Washington. Info: 509-969-9383.

• Lunes: 10-11:30 a.m., Nuestra Casa, 906 E. Edison Ave., Sunnyside. 509-823-9175

• Martes: 6-7:30 p.m., Iglesia Adventista, 904 S 26th Ave., Yakima. 509-969-9383.

• Miercoles: 6:30-8:00 p.m. Children’s Village, 3801 Kern Road, Yakima. 509-823-9175; 10-11:30a.m. en la Biblioteca de Moxee, 255 W. Seattle Ave., Moxee. 509-969-9383.

CLASES DE INGLÉS. 5:30-7 p.m. cada martes en el Capillo Calvario, 408 Sixth Ave., Toppenish. Gratis. Llame a Tomás, 509-969-3633.

ESL CÍRCULO DE CONVERSACIÓN “TALK TIME”. 5:30-6:30 p.m. los sábados en la Biblioteca Central de Yakima, 102 N. Third St. Gratis. Info: 509-452-8541.

ESL – YAKIMA VALLEY COLLEGE. Clases de inglés ofrecidos en los 3 campus de YVC. Para más información llame al centro directamente, Yakima, 509-574-6850; Grandview, 509-882-7000; Toppenish, 509-834-4550.

LA CASA HOGAR. 106 S. Calle Seis en Yakima. 509-457-5058.

• Variedad de cursos incluyendo: Clases de Inglés, computación, Pre-GED, Alfabetización, y Nutrición. Clases en Wapato y ahora clases de ciudadanía en Toppenish.

NUESTRA CASA-SUNNYSIDE. United Methodist Church, 906 E. Edison Ave., Sunnyside. 509-839-7602.

• Clases de Inglés en la Mañana para Adultos: 9:30-11:30 a.m. martes-jueves. Se requiere un pre-examen para determinar el nivel de inglés.

• Preparándose Para Archivar los Impuestos: 9:30 a.m., 13 de enero. Gratis. Aprenda sobre las cosas que necesita para archivar sus impuestos. En colaboración con H &R Block.

• ¡Cómo Manejar sus Finanzas!: 9:30 a.m., 20 de enero. Aprenda cómo manejar sus finanzas, cuentas de ahorros y cheques, y que tan importante es cuidar su puntaje de crédito y mucho más. En colaboración con Lower Valley Credit Union.

• ¡La Salud Dental de los Niños!: 10 a.m. el 23 de enero. Aprenda sobre cómo cuidar la salud dental de los bebes y los niños. No tendremos cuidado de niños. En colaboración con Central Washington Oral Health Foundation.

• Clases para la Ciudadanía. Inician el 30 de enero de 6-7:30 p.m. Consiste en 8 sesiones. Costo: $25 por copias del material y taller.

• El calendario incluye eventos y reuniones en el Valle de Yakima para el público. Si desea que se publique su evento, favor de enviar la información a vsanabria@yakimaherald.com.

Comments