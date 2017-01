Featured, Browse > Home Locales / Blog article: Demolerán cárcel de Yakima para dar paso a nuevas instalaciones

Demolerán cárcel de Yakima para dar paso a nuevas instalaciones

PHIL FEROLITO

EL SOL DE YAKIMA

Muy pronto una estructura de concreto de cuatro pisos que alguna vez alojó a 160 internos del Condado de Yakima en el centro histórico de Yakima será demolida, dando fin a una era de encarcelamientos.

Situada en la esquina suroeste de Second Street, la antigua cárcel que data por lo menos de la década de 1940, será demolida este año para dar paso a un nuevo edificio tribunal. El proyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad en el juzgado, separando los procedimientos judiciales de otros asuntos públicos como permisos de construcción y licencias de matrimonio.

Durante las últimas tres décadas, la antigua cárcel de 1,600 pies cuadrados, que fue desmantelada en 1984, ha servido en gran medida como una instalación de almacenamiento de registros del condado que se están convirtiendo en archivos electrónicos.

“Es sólo un espacio muerto y la tierra es demasiado valiosa como para no usarla con un propósito mejor”, dijo Mike Leita comisionado del Condado de Yakima.

Un recorrido por la antigua cárcel cuenta una historia nostálgica de cómo se encerraba a los reclusos detrás de barras de acero en pequeños espacios y con pocos servicios médicos y de salud mental, y escasa seguridad, como cámaras de vigilancia y puertas antidisturbios.

“En el invierno hacía mucho frío y estaba muy caliente en el verano”, recordó Mike Williams, un oficial correccional jubilado, quien a principios de su carrera trabajó en la antigua cárcel. “No teníamos el aire acondicionado que tenemos ahora y no teníamos la calefacción que tenemos ahora. En aquel entonces las cárceles eran lugares fríos y oscuros”.

Pero, tras una demanda federal colectiva iniciada a finales de los años 70 por las malas condiciones de un preso en la cárcel se llevó a la construcción de un patio de recreación, una entrada segura para los prisioneros y, eventualmente, la construcción de una nueva cárcel en 1984, que se encuentra a una cuadra de distancia, en Front Street.

Dentro de la cárcel, cada piso está compuesto por dos pasarelas a lo largo de las paredes exteriores, con filas de celdas estrechas cerradas con barras de acero. Cuatro camas en literas, dos arriba y dos abajo, están pegadas a las paredes con un inodoro y fregadero contra una pared trasera entre literas.

Unos controles hidráulicos accionados por el tirón de una palanca abren y cierran las puertas.

Los oficiales portaban grandes llaves que abrían las cajas de control para poder cerrar las puertas de las celdas, recordó Mike Berryessa, ex oficial correccional de larga carrera.

“Les gritábamos a los reos para que mantuvieran sus dedos de los pies y manos fuera de las puertas porque esas puertas de acero eran bastante pesadas”, dijo.

Los controles llegaron de la vieja penitenciaría del estado de Montana cuando fue remodelada en los años 30, recordó Berryessa

A pesar de que la antigua cárcel ya no opera como tal, el comisionado Leita no puede evitar maravillarse ante su pasado.

“Tiene bastante historia”, dijo.

