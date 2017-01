Featured, Browse > Home Locales / Blog article: Enseñanza familiar en Condado de King: Mentores de padres comparten experiencias

Enseñanza familiar en Condado de King: Mentores de padres comparten experiencias

NEAL MORTON

THE SEATTLE TIMES

La clave del éxito del Parent Child Home Program (Programa del Hogar para Padres y Niños) del Condado de King —retratada en la edición pasada de este semanario— hace que educadores contratados realicen visitas domésticas y les enseñen a los padres cómo sacar el máximo provecho educativo a los juegos y lecturas que comparten con sus niños de dos y tres años de edad.

Parte del reportaje, realizado por Laboratorio para la Educación del periódico The Seattle Times, consistió en preguntarle a tres consejeras lo que han aprendido en sus visitas de trabajo. Se trata de Perla Campbell, una ex-maestra de preescolar que ahora labora para El Centro de La Raza; Kanun Andrade Chacón; y Carmen Padilla, quienes trabajan principalmente con familias hispanoparlantes para Kindering.

También le pedimos a dos otros consejeros que respondieran en inglés. Las siguientes respuestas fueron editadas para hacerlas más breves.

¿Qué cree que hace que los padres se interesen por el “Programa del Hogar para Padres y Niños” y cómo describiría el valor que este programa le aporta a la familia?

Perla Campbell, educadora en el Centro de la Raza: Los padres se esfuerzan por aprender más cada día para poder interactuar con sus niños y aprender a través de los diferentes materiales que el programa utiliza. Y, también para crecer como padres y maestros en su casa. El programa tiene un gran valor porque hemos visto un gran progreso en las familias, como van avanzando y como se esfuerzan los padres para poder enseñar mejor a sus niños. Valoro mucho cuando hay padres que tienen que [realizar] dos trabajos, pero se dan tiempo para compartir al menos cinco minutos de calidad (con sus hijos) y enseñarles a través de lo que han aprendido.

Kanun Andrade Chacón, educadora en Kindering: Pienso que el interés de los padres en el programa Padres y Niños en Casa se debe a la importancia que tiene conocer ha detalle a sus pequeños hijos e inculcarles el amor por la educación a temprana edad. Y, saber que existe un programa que los apoya con información valiosa que fomenta su relación, la cual es importante para mantener una comunicación constante a través de los años.

¿Si ahora estuviese criando a un niño pequeño, que haría de forma distinta como padre, entendiendo lo que sabe sobre el desarrollo infantil?

Carmen Casillas, educadora en Kindering: Leería más con mis hijos haciéndolo una rutina diaria y jugaría de una forma diferente describiendo formas, colores, texturas, letras y números. También, buscaría programas en los cuales mis hijos pudieran participar como un apoyo a la educación en casa.Conocer el desarrollo de un infante me ha dado una perspectiva más amplia al momento de tomar decisiones sobre cómo reaccionar ante ciertos comportamientos y ayudarlos con mucha paciencia, comunicación y amor.Por favor, cuéntenos una experiencia que haya tenido con una familia que le haya demostrado que este programa funciona.Campbell: La madre, de una familia que ya se graduó, era muy creativa y se esforzaba mucho para poder enseñarle a su niña. Usaba su propia creatividad e ideas para educar. El programa fue una gran motivación para que esta madre se dedique a estudiar y obtuviera un certificado de Child Development Associate (CDA).En las primeras semanas de visitas [los niños] no tienen desarrollo del lenguaje, y poco a poco comienzan a usar las palabras que yo uso en las canciones que cantamos durante la rutina o que les leo en algún libro […] La mayoría de los niños con los que he trabajado comienzan a decir estas palabras porque las escuchan repetidamente y eso les ayuda a tener una buena retención. Esto me demuestra que el programa funciona y me indica que tiene resultados.Andrade Chacón: Una madre ya tenía una rutina con sus dos hijas mayores, pero después de un tiempo dentro del programa, la mamá y la hija pequeña tuvieron la oportunidad de formar un lazo muy estrecho, debido a la proximidad que habían formado durante las visitas. Un día la madre me mencionó que esta oportunidad le había ayudado a darse cuenta de todas la cosas que su hija es capaz de hacer, algo que desafortunadamente no notó con sus hijas mayores. También, empezó a realizar actividades adecuadas al desarrollo actual de su pequeña hija. Esto no solo ha cambiado la interacción entre la niña en el programa y la madre, sino que ha impactado en la rutina de toda la familia.La segunda experiencia fue una familia que debido a problemas económicos vivía de forma angustiada, algo que les impedía formar una relación con su pequeño hijo. Cuando comenzaron en el programa tuvieron la oportunidad de interactuar con su pequeño, olvidando sus problemas ya que ponían de lado cualquier distracción y se aseguraban de dedicarle ese tiempo específico a su hijo. Esto ha reforzado sus lazos e incluso el padre ha podido compartir juegos y manualidades que él hacía cuando era pequeño.