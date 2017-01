Browse > Home Locales / Blog article: Noticias Breves

Noticias Breves

Ciudad de Yakima busca voluntarios para distintos comités

La ciudad de Yakima está buscando voluntarios para distintos puestos en tres juntas y comités de la ciudad.

La Junta de Apelaciones y el Comité Asesor del Centro Comunitario Henry Beauchamp Jr. tienen un puesto abierto y se estima que la Junta de la Autoridad de Vivienda de Yakima tenga otros puestos disponibles próximamente.

Los siete miembros de la Junta de Apelaciones sirven períodos de tres años y se reúnen cuando se les solicita. Los miembros son seleccionados en base a experiencia y a una evaluación.

Los miembros de la Comisión Consultiva del Centro Comunitario Henry Beauchamp Jr. deben vivir dentro de los límites de la ciudad de Yakima. El puesto tiene un mandato de cuatro años, se espera que asistan a reuniones trimestrales y ayuden al personal del centro comunitario y de la ciudad a tomar decisiones sobre administración, operaciones, mantenimiento y mejoramiento de capital del centro, antes conocido como el Centro Comunitario del Sureste.

Los solicitantes de la Junta de la Autoridad de Vivienda no tienen que ser residentes de la ciudad, pero los empleados de la ciudad y del condado y los funcionarios electos no están autorizados a solicitar la vacante. El concejo está compuesto de cinco miembros que sirven cada uno por cinco años. Sus miembros ayudan a formar los programas que proporcionan viviendas de bajos ingresos para los residentes de Yakima y se espera que asistan a una reunión mensual regular.

Los interesados pueden descargar una solicitud desde el sitio Web de la ciudad en https://www.yakimawa.gov/council/assets/Application-form-for-City-of-Yakima-Boards-and-Commissions.pdf o recoger uno en la oficina de la Secretaria de la Ciudad en el Ayuntamiento de Yakima, 129 N. Second St.

Para más información, comuníquese con la secretaria de la ciudad, Sonya Claar Tee, al 509-575-6037 o escríbale a sonya.claartee@yakimawa.gov.

Concejal de Sunnyside renuncia al cargo por cambio de domicilio

El concejal Spencer Martin renunció al Concejo Municipal de Sunnyside debido a que tiene planes de mudanza fuera del distrito al que sirve, según detalló el alcalde Jim Restucci. El alcalde subrayó que Martin está construyendo una vivienda en otra ciudad.

Martin no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios, pero el concejo de la ciudad aceptó su renuncia inmediatamente, aunque según señaló el alcalde no esperaban que dimitiera tan abruptamente.

“No esperábamos que se fuera a principios de año”, dijo Restucci. “Esperábamos que renunciará cuando terminara de construir su casa”.

Restucci dijo que el concejo debatirá el reemplazo de Martin durante la reunión concejal.

Martin sirvió en el Consejo Municipal de Sunnyside desde enero de 2013.

— El Sol de Yakima

