Penalizar a los conductores distraídos

Muchos automovilistas creen que pueden combinar de forma segura operar un vehículo de motor y tener al mismo tiempo un teléfono móvil en la oreja o delante del rostro —ya sea para hacer llamadas telefónicas o para usar algunas de las muchas aplicaciones que existen para los automóviles de hoy.

Algunos conductores pueden tener razón sobre las multitareas digitales que poseen los vehículos modernos, pero muchos están equivocados —tanto que los accidentes han aumentado y esto ha hecho que algunos legisladores de Washington decidan hacer algo.

Esta semana dio inicio la Sesión Legislativa 2017, y el periódico The Seattle Times informa que dos legisladores del área oeste, la republicana Ann Rivers de La Center; y la demócrata Jessyn Farrell de Seattle, presentarán un proyecto de Ley que prohibiría prácticamente todo uso de dispositivos móviles al momento de conducir a excepción de alguna emergencia. Esta sería una actualización a la actual Ley de Washington, cuya antigüedad es de más de una década. Los dispositivos de manos libres seguirán siendo validos.

La propuesta legislativa es un paso positivo que busca contraatacar un creciente peligro contra la seguridad pública. Una postura legislativa más dura contra conductores distraídos era necesaria desde hace mucho tiempo.

La ley actual prohíbe el envío de mensajes de texto y el uso de un teléfono celular sostenido al oído. Otros estados han adoptado estas disposiciones; según The Seattle Times, 14 estados prohíben hablar por un teléfono móvil y 46 estados prohíben enviar mensajes de texto mientras conducen. Los partidarios de la propuesta y defensores de la seguridad pública alegan que en la última década, el uso de aplicaciones móviles para automóviles se han expandido incluyendo mapas de navegación, Twitter, Snapchat y Facebook Live.

La propuesta estatal haría que la multa actual aumente de 124 a 350 dólares y requeriría que fueran puestas en el expediente del conductor. Un proyecto de ley similar en 2015 obtuvo la aprobación bipartidista en el Senado estatal pero pereció en la Cámara. Mucha de la oposición de hace dos años provino de una disposición que hacia reportar la infracción a los tribunales y las compañías de seguros.

La conducción distraída puede tomar una serie de formas, desde hablar por teléfono hasta comer. Sin embargo, las aplicaciones más recientes —incluyendo a conductores que transmiten videos en vivo mientras conducen— hacen que las distracciones sean llevadas al extremo.

Los legisladores tienen cifras alarmantes que indican que las muertes causadas por conductores distraídos en Washington aumentaron en más de 30 por ciento entre 2014 y 2015 —y ahora se les culpa de casi un tercio de las muertes por tráfico ocurridas en Washington. National Safety Council, cita cifras que reportan un aumento de 9 por ciento en las muertes por conducción distraída en todo país durante el periodo 2014 y 2015, calificando la práctica de “epidemia letal”

Dichas cifras proveerán un arsenal de municiones a los defensores de la propuesta, que incluye a un grupo diverso de familias de víctimas de estos accidentes, fiscales y policías estatales. También, participan las asociaciones DECA de las preparatorias como parte de una iniciativa de Project Zero destinada a desarrollar campañas de marketing para reducir la conducción distraída.

Los agentes de la ley serán una pieza clave para cualquier cambio en la Legislatura. Un estado que ha hecho campañas publicitarias y énfasis en los patrullajes para evitar que los conductores transiten lentamente por el carril izquierdo de las carreteras puede hacer lo mismo para contrarrestar a conductores distraídos.

Los oponentes ahora están presionados para disputar que la conducción distraída, como la conducción en estado etílico a la cual se le compara, sea catalogada un peligro para el conductor, los pasajeros y las personas que comparten las carreteras. La actual multa de 124 dólares es mezquina comparada con los 500 que impone nuestro vecino Oregon, cuyos legisladores, por cierto, están considerando duplicarla en su presente Sesión Legislativa.

En Washington, los partidarios consideran que la propuesta es una medida con sentido común que será políticamente realizable este año. Las disposiciones son una actualización sensata a una ley que tiene más de una década de antigüedad y que necesita mantenerse al día frente a una cambiante revolución tecnológica.

• Este editorial pertenece al periódico Yakima Herald-Republic y fue publicado el 3 de enero de 2017. Los miembros de la junta editorial de Yakima Herald-Republic son Bob Crider y Frank Purdy.

