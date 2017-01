Featured, Browse > Home Locales / Blog article: Destacando Negocios En El Valle – Sabor de Colima en Blue Hills Taquería

Destacando Negocios En El Valle – Sabor de Colima en Blue Hills Taquería

NERI MEDRANO

PARA EL SOL DE YAKIMA

Rafael Castro y Graciela Lários, de 50 y 49 años de edad, respectivamente, son oriundos de Colima, México. Desde hace más de 5 años llevan sirviendo sus tacos al “estilo Colima” en su restaurante, Blue Hills Taquería donde ofrecen los platos típicos de la cocina mexicana y hasta tacos veganos.

¿Hace cuánto tiempo reside en el valle?

Llegamos a Yakima el año 1994.

¿Por qué decidió empezar su propia empresa?

Básicamente porque es lo que hemos hecho todo el tiempo, ambos hemos trabajado en restaurantes desde que llegamos a este país.

¿Qué características hacen único su negocio?

Nuestra sazón y nuestra amabilidad para tratar a nuestros clientes son únicas, creo que eso nos distingue de otros restaurantes.

¿Cuáles son los desafíos más grandes que ha tenido el establecimiento de su empresa?

Hemos sido afortunados de no haber tenido mayores obstáculos al inicio. Y, bueno, gracias a nuestros clientes que han sido muy fieles y siempre nos han preferido.

¿Qué clase de competencia tiene su negocio?

Creemos que ninguna, a pesar de la cantidad de restaurantes que hay en Yakima, a nosotros eso no nos afecta en nada.

¿Ha crecido su negocio, se ha mantenido o ha disminuido?

Definitivamente ha crecido, si hablamos de porcentajes diríamos que entre 30 y 40 por ciento.

¿De dónde son sus clientes?

Nuestros clientes son del Valle de Yakima.

¿Qué les gusta hacer cuando no están trabajando?

Nos gusta compartir nuestro tiempo libre en familia, también cuando decidimos tomar vacaciones lo hacemos en familia.

¿Qué es lo que más le gusta de ser empresario?

No le tenemos que rendir cuentas a nadie, manejamos nuestro propio tiempo. Y, claro también nos gusta la libertad de tomar nuestras propias decisiones.

¿Qué otro tipo de trabajo o experiencia empresarial ha tenido?

En México fui panadero, cuando llegamos a Estados Unidos mi esposa y yo siempre trabajamos en el ámbito de la comida. [Por eso], decidimos abrir nuestro primer negocio.

¿Qué consejo o recomendación daría para quienes deseen incursionar en el mundo empresarial?

Nuestro consejo es que para saber si [un proyecto] va a funcionar o no es necesario comenzarlo, todos tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa que queramos, pero para lograrlo hay que trabajar muy duro.

Perfil Empresarial: Blue Hills Taquería

Propietarios: Rafael Castro y Graciela Larios.

Tipo de servicio: Venta de comida mexicana especializada en tacos, tortas, burritos, flautas, enchiladas, etc.

Fecha de Inauguración: Junio de 2011.

Teléfono: 509-469-3777.

Dirección:1112 ½ Tieton Dr., Yakima.

Horario: De martes a domingo de 11 a.m. a 9 p.m. de (lunes cerrado)

