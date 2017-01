Featured, Browse > Home Locales / Blog article: Sala de emergencias no siempre es la mejor opción para todos los pacientes

Sala de emergencias no siempre es la mejor opción para todos los pacientes

MOLLY ROSBACH

EL SOL DE YAKIMA

Cuando sus hijos están enfermos, puede ser difícil pensar racionalmente. Todo lo que importa es lograr que se sientan mejor.

Pero llevarlos a la sala de emergencia no suele ser la mejor manera de lograrlo.

Este invierno, con multitudes acudiendo a las salas de emergencias de los hospitales del Valle, el hospital Virginia Mason Memorial trabaja con los centros de salud comunitarios para educar a los pacientes y hacer de conocimiento público todas las opciones que existen antes de recurrir a una sala de urgencias.

“Hay muchas maneras con las que la gente puede salir y recibir una recomendación de cuidado”, dijo Leif Ergeson, director de comunicación de Memorial. “Puede que no sea exactamente lo que esperan, pero si pueden comenzar a acceder a todos estos mecanismos entonces la expectativa es que podamos empezar a conducir a la gente al lugar que necesita para obtener atención en el momento y el lugar correcto”.

En los últimos años, los proveedores locales también han hecho un esfuerzo para ampliar los horarios de las clínicas y aumentar las citas del mismo día.

Sin embargo, con la escasez crónica de atención primaria en el Valle de Yakima conseguir que la gente considere otras alternativas antes de ir a ver a un médico rápidamente podría ser una batalla cuesta arriba.

“Esto es sólo un comportamiento que la gente ha aprendido”, dijo el doctor Tanny Davenport, director médico de Signal Health y médico familiar en Family Medicine of Yakima. “En lugar de esperar una eternidad para entrar a la oficina de su médico, van a la sala de emergencias”.

Campaña educativa

El 17 de noviembre, representantes de Memorial, Yakima Valley Farm Workers Clinic, Yakima Neighborhood Health Services y Community Health of Central Washington se reunieron y llevaron a cabo una lluvia de ideas para encontrar maneras de educar al público sobre los muchos recursos que tienen disponibles localmente, antes de ir a la sala de emergencias.

La semana pasada, la sala de emergen

cias de Memorial fue invadida por más de 343 pacientes en un solo día, muchos de ellos buscando atención para simples resfriados, algo que los médicos no pueden hacer mucho para solucionar. Los antibióticos no curan a los virus.Hay muchas opciones que son más baratas y que llevan menos tiempo que ir a la sala de emergencias, dicen los proveedores de salud local, (en comparación con el tiempo de espera de dos horas y media en Memorial) y que a menudo son más saludables para los pacientes: llamar a su clínica para una cita el mismo día, acudir a la clínica de cuidado conveniente o llamar al médico de guardia o a la línea de enfermería 24/7 después del horario de oficina y los fines de semana.Dependiendo del plan de seguro, ir a la sala de emergencias puede significar un copago de 200 dólares o más, en comparación con 30 dólares o más por una visita de rutina, aunque Medicaid no cobra un copago para ninguno de los dos casos, los pacientes con Medicaid no tienen un desincentivo financiero contra el uso de la sala de emergencias.Cambio de conductaHay muchas razones por las que las personas buscan atención en la sala de emergencias. Dos de los más comunes son la conveniencia, ya que saben que podrían ordenar exámenes de laboratorio, rayos X u obtener una receta en un solo lugar; y el tiempo, ya que el hospital está abierto las 24 horas los 7 días.Sin embargo, muchas clínicas entre ellas Farm Workers y Central Washington Family Medicine, ofrecen todos esos mismos servicios en el lugar, junto con la capacidad de suturar si la persona necesita puntos de sutura.En realidad, sentarse en la sala de emergencias podría ser más peligroso para los niños (y los adultos) que permanecer en casa, pues el tiempo que pasan en la sala de espera los expone a todo tipo de otras enfermedades, incluidas las infecciones antibióticas formadas en el hospital que son mucho más amenazantes que un resfriado o gripe.Ahora, el mayor impulso de los proveedores es promover entre la comunidad todas las formas en que pueden ayudarles, fuera del hospital.“Sabemos que a las 11 de la noche cuando su hijo está enfermo, no hay muchas opciones, pero tal vez (puede ayudarle) una llamada a una enfermera, una llamada a una línea directa después del horario de oficina; si podemos ofrecer esas opciones a los pacientes en el futuro no tendrían que ir a la sala de urgencias”, dijo Ergeson. “Estamos comenzando el diálogo y estamos avanzando en la dirección correcta, pero es un punto de partida”.

Opciones para evitar ?la sala de urgencias

* El hospital Virginia Mason Memorial opera tres clínicas Healthy Now, algunas de las cuales extendieron su horario hasta las 10 p.m. este invierno para acomodar la temporada de gripe y resfriado durante las semanas de vacaciones. Revise en línea los horarios y las ubicaciones: http://healthynowclinic.com/about-us-where-are-we-located.asp (en inglés).

* Yakima Valley Farm Workers Clinic cuenta con clínicas de cuidado inmediato en Granger y Sunnyside, las cuales están abiertas hasta las 7 u 8 p.m de lunes a viernes. La clínica en Sunnyside también está abierta los sábados. Las clínicas de Neighborhood Health en Yakima y Sunnyside también están abiertas los sábados. Más información en: http://www.yvfwc.com/locations (en inglés).

Central Washington Family Medicine in Yakima está abierta hasta las 7:30 p.m. de lunes a viernes. Más información en: http://chcw.org/# (en inglés).

* Community Health of Central Washington en Ellensburg está abierta de lunes a sábado de 7:00 a 7:00 pm http://chcw.org/# (en inglés).

Especialmente durante la temporada de resfriados y gripe, las clínicas también trabajan para mantener abiertos espacios disponibles durante el día para pacientes agudos, para que las personas puedan recibir atención el mismo día que llamen a su médico.

