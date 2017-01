Featured, Browse > Home Locales / Blog article: Uso correcto del español abre puertas al éxito

Uso correcto del español abre puertas al éxito

AMÉRICA BARCELÓ FELDMAN

El SOL DE YAKIMA

Para Alejandro Guerrero, volver a laborar en oficios de esfuerzo físico como el campo o las fábricas — donde trabajaba — se convirtió en todo un desafío luego de lesionarse la espalda en 2012. El inmigrante mexicano, de 38 años de edad, decidió entonces estudiar una carrera corta.

Guerrero aspira graduarse en junio del curso de asistente administrativo bilingüe, que ofrece Yakima Valley College (YVC), pero antes debe perfeccionar su español para comunicarse en el mundo profesional.

Los cursos de español (Spanish for Heritage Speakers-SHL) de YVC están dirigidos a hispanohablantes que, como Guerrero, desean refinar y preservar su cultura e idioma, detalla Melinda Chiprez, instructora y jefa del programa de español en YVC.

“Nuestros cursos ofrecen la oportunidad de estudiar el español formalmente en un ambiente académico, de la misma manera que los alumnos de habla inglesa estudian inglés en un ambiente universitario”, dijo Chiprez.

Según la instructora, las clases además ayudan a que los estudiantes cuya primera lengua es el español puedan conservar sus raíces, identidad, cultura e idioma. El programa ofrece tres cursos avanzados de español y los estudiantes deben ser evaluados antes para determinar el nivel académico de su lengua. A nivel nacional, la proporción de centros de educación superior que ofrecen clases similares se ha más que duplicado desde 2002.

Con 53 millones de habitantes al 1 de julio 2012, los hispanos representan la mayor minoría étnica de EE.UU. y las empresas y los proveedores de servicios necesitan profesionales bilingües que laboren desde bancos hasta consultorios médicos.

“Hace 16 años me vine a Estados Unidos con mi papá, y solo me enfoqué en trabajar, nunca había tomado clases de español académico, pero estoy aprendiendo mucho”, dijo Guerrero. “Tengo palabras muy arraigadas en ‘Spanglish’ que son términos orales y que se hablan comúnmente, pero no son los correctos”, apuntó.

El también padre de familia mencionó que gracias a las clases que recibe está inculcando a que sus dos hijos hablen en casa español de manera correcta.

“Mi esposa y yo les decimos que nos hablen solo en español, porque queremos que sean bilingües, y ahora se lo importante de la práctica de nuestro idioma”.

Pero perfeccionar el español no solo ha hecho que Guerrero mejore su idioma natal, también ha hecho que optimice su inglés.

“He aprendido el uso correcto de la gramática y eso me ha ayudado mucho a mejorar mi inglés”, subrayó.

Ximena Abigail Pérez, quien aspira transferirse a una universidad para estudiar Relaciones Internacionales con énfasis en la lengua española, destaca que el estudio y la conservación de su idioma natal es una de las cosas más importantes para su carrera profesional.

“Estudié en México hasta el segundo año de preparatoria, y siempre me ha gustado escribir y hablar correctamente, pero cuando llegué a este país me di cuenta de lo importante que es el español, gracias a mi lengua se me han abierto muchas puertas, y ahora quiero estudiarlo académicamente para tener la especialización en la universidad”, narró la joven de 19 años.

Pérez, quien ha ganado competencias estatales por su escritura y deletreo en español, asegura que gracias a las clases sigue aprendiendo nuevos detalles del idioma de Cervantes.

“Aprendo mucho de la cultura de los países hispanos, mi sueño es algún día poder ser embajadora en otro país y poder usar mi español; por ello, quiero perfeccionarlo”, dijo Pérez.

Chiprez, jefa e instructora del programa, explicó que los cursos avanzados tienen una duración de tres a cuatro trimestres y se enfocan en la lingüística, ortografía, gramática, pronunciación, dicción, literatura y redacción en español.

“En mis clases yo preparo a los estudiantes para que puedan usar el español en situaciones de la vida diaria, les doy vocabulario relacionado a los ámbitos profesionales, como médico, legal [y] enfatizo mucho las reglas gramaticales”, dijo. “[…] Siempre respeto la identidad de los estudiantes, si hablan con palabras ‘Spanglish’, no se las prohíbo, pero les enseño las formas del español académico”, apuntó.

Para informes sobre los cursos de español avanzado para hispanohablantes comuníquese con Melinda Chiprez al 509-574-4826 o escríbale al correo electrónico mchiprez@yvcc.edu.

